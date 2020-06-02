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Собянин допустил появление в Москве вакцины от коронавируса осенью

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Москва получит первые партии вакцины от коронавируса уже осенью, надеется мэр Сергей Собянин. Об этом он заявил на онлайн-саммите мэров городов мира «Вместе мы выстоим. Города против COVID-19», передает агентство городских новостей «Москва».

Собянин рассказал, что в России сейчас разрабатывается около трех «очень перспективных вакцин», а в столице выходит на клинические испытания одна «достаточно эффективная вакцина». Появление вакцины станет «основой безопасности» и эффективной борьбы с коронавирусом, сказал мэр. До тех пор в городе придется сохранять специальный режим «самосохранения», отметил Собянин.

В Москве, по официальным данным на 2 июня, коронавирусом заразились более 185 000 жителей, почти половина из них (более 47%) уже выздоровели – свыше 88 000 человек. Умерли от коронавируса 2624 жителя столицы.

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27 мая Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений. С 1 июня в столице начали открываться все предприятия продовольственной и непродовольственной торговли, химчистки, мастерские, автосалоны, а также все парки, кроме «Зарядья», возобновилась работа городской системы велопроката. Режим самоизоляции при этом продлен до 14 июня. Также 1 июня в столице стартовал двухнедельный эксперимент по разрешению прогулок по графику, а ношение масок стало обязательным при любом выходе на улицу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных