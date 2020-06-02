Собянин допустил появление в Москве вакцины от коронавируса осенью

27 мая Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений. С 1 июня в столице начали открываться все предприятия продовольственной и непродовольственной торговли, химчистки, мастерские, автосалоны, а также все парки, кроме «Зарядья», возобновилась работа городской системы велопроката. Режим самоизоляции при этом продлен до 14 июня. Также 1 июня в столице стартовал двухнедельный эксперимент по разрешению прогулок по графику, а ношение масок стало обязательным при любом выходе на улицу.