Собянин допустил появление в Москве вакцины от коронавируса осенью
Москва получит первые партии вакцины от коронавируса уже осенью, надеется мэр Сергей Собянин. Об этом он заявил на онлайн-саммите мэров городов мира «Вместе мы выстоим. Города против COVID-19», передает агентство городских новостей «Москва».
Собянин рассказал, что в России сейчас разрабатывается около трех «очень перспективных вакцин», а в столице выходит на клинические испытания одна «достаточно эффективная вакцина». Появление вакцины станет «основой безопасности» и эффективной борьбы с коронавирусом, сказал мэр. До тех пор в городе придется сохранять специальный режим «самосохранения», отметил Собянин.
В Москве, по официальным данным на 2 июня, коронавирусом заразились более 185 000 жителей, почти половина из них (более 47%) уже выздоровели – свыше 88 000 человек. Умерли от коронавируса 2624 жителя столицы.
27 мая Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений. С 1 июня в столице начали открываться все предприятия продовольственной и непродовольственной торговли, химчистки, мастерские, автосалоны, а также все парки, кроме «Зарядья», возобновилась работа городской системы велопроката. Режим самоизоляции при этом продлен до 14 июня. Также 1 июня в столице стартовал двухнедельный эксперимент по разрешению прогулок по графику, а ношение масок стало обязательным при любом выходе на улицу.