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Заседание по коллективному иску к FemFatal провели без представителя истцов

Ведомости

В Московском районном суде города Чебоксар прошло заседание по коллективному иску к производителю косметики «Фем фаталь рус» (FemFatal), на которое не пустили адвоката, представляющую интересы 55 потребителей. Об этом «Ведомостям» сообщила представитель сервиса по финансированию судебных споров Platforma.

Адвокат сервиса Софья Жалялова должна была выйти на видеосвязь с судом в Чебоксарах из Тушинского суда Москвы. Но в Тушинском суде сначала сослались на технические проблемы, а потом сообщили, что слушание провели без адвоката. Судья чебоксарского суда при этом приняла ходатайство ответчика с просьбой оставить иск без рассмотрения. «По сути судья Московского районного суда города Чебоксары провела заседание за закрытыми дверями и нарушила права 53 истцов, объединившихся в коллективном иске», — говорит представитель Platforma.

Жалялова отметила, что на заседании планировалось рассмотреть подготовленное ей ходатайство о присоединении к иску еще двух потребителей. Следующее слушание по этому делу назначено на 14 июля 2020 г.

В России подан первый коллективный иск по новым правилам

Свои претензии на 3 млн рублей к производителю косметики предъявили 29 человек

Иск к компании FemFatal из Чебоксар стал первым коллективным иском, который был подан по новым правилам — обращаться в суд с таким иском с 1 октября 2019 г. смогли не только предприниматели, но и физические лица. Компания FemFatal продавала косметику через Instagram. Потребители, которым не была предоставлена полная и достоверная информация о приобретенной косметике, потребовали от бренда возмещения суммы покупки и морального вреда. Претензии на 5,5 млн руб. к бренду предъявили 53 человека. Роспотребнадзор пришел к выводу, что бренд вводил в заблуждение потребителей, и оштрафовал производителя косметики на 200 000 руб. за нарушение прав потребителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных