Заседание по коллективному иску к FemFatal провели без представителя истцов

Иск к компании FemFatal из Чебоксар стал первым коллективным иском, который был подан по новым правилам — обращаться в суд с таким иском с 1 октября 2019 г. смогли не только предприниматели, но и физические лица. Компания FemFatal продавала косметику через Instagram. Потребители, которым не была предоставлена полная и достоверная информация о приобретенной косметике, потребовали от бренда возмещения суммы покупки и морального вреда. Претензии на 5,5 млн руб. к бренду предъявили 53 человека. Роспотребнадзор пришел к выводу, что бренд вводил в заблуждение потребителей, и оштрафовал производителя косметики на 200 000 руб. за нарушение прав потребителей.