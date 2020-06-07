В Москве задержали участницу одиночного пикета против поправок в Конституцию
У здания администрации президента в Москве задержали активистку Анну Лойко на одиночном пикете против поправок в Конституцию, сообщает «ОВД-инфо». Лойко стояла с плакатом «Хуже все ближе. Нет поправкам!». Она сообщила, что ее доставили в ОВД «Китай-город», статью для составления протокола ей не назвали.
Общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» ранее призвало россиян лично участвовать в агитации по поправкам в Конституцию. Противникам поправок не предоставлено бесплатного эфирного времени в государственных СМИ, в то время как государственные органы проводят массированную агитацию за одобрение поправок, отметили авторы обращения. «Голос» напомнил, что у россиян сохраняется легальная возможность самостоятельно проводить агитацию по вопросу общероссийского голосования, в том числе через СМИ или интернет, в своих социальных сетях или в прямом общении, через участие в законных мирных массовых и индивидуальных акциях.
Мосгорсуд на прошлой неделе признал серию одиночных пикетов, прошедших в Москве в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, массовым мероприятием. На пикетах были задержаны десятки человек.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. В Москве и Нижегородской области Центризбирком разрешил провести электронное голосование.