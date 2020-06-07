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В Москве задержали участницу одиночного пикета против поправок в Конституцию

Ведомости

У здания администрации президента в Москве задержали активистку Анну Лойко на одиночном пикете против поправок в Конституцию, сообщает «ОВД-инфо». Лойко стояла с плакатом «Хуже все ближе. Нет поправкам!». Она сообщила, что ее доставили в ОВД «Китай-город», статью для составления протокола ей не назвали. 

Общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» ранее призвало россиян лично участвовать в агитации по поправкам в Конституцию. Противникам поправок не предоставлено бесплатного эфирного времени в государственных СМИ, в то время как государственные органы проводят массированную агитацию за одобрение поправок, отметили авторы обращения. «Голос» напомнил, что у россиян сохраняется легальная возможность самостоятельно проводить агитацию по вопросу общероссийского голосования, в том числе через СМИ или интернет, в своих социальных сетях или в прямом общении, через участие в законных мирных массовых и индивидуальных акциях.

Мосгорсуд на прошлой неделе признал серию одиночных пикетов, прошедших в Москве в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, массовым мероприятием. На пикетах были задержаны десятки человек.

Ранее по теме: ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. В Москве и Нижегородской области Центризбирком разрешил провести электронное голосование.

Ранее по теме: Конституция Российской Федерации. Полный текст со всеми поправками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных