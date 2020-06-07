В Москве задержали участницу одиночного пикета против поправок в Конституцию

Общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» ранее призвало россиян лично участвовать в агитации по поправкам в Конституцию. Противникам поправок не предоставлено бесплатного эфирного времени в государственных СМИ, в то время как государственные органы проводят массированную агитацию за одобрение поправок, отметили авторы обращения. «Голос» напомнил, что у россиян сохраняется легальная возможность самостоятельно проводить агитацию по вопросу общероссийского голосования, в том числе через СМИ или интернет, в своих социальных сетях или в прямом общении, через участие в законных мирных массовых и индивидуальных акциях.