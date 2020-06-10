В Москве пробки достигли 9 баллов впервые за период пандемии

29 марта в Москве был введен режим самоизоляции. Мэр города Сергей Собянин подпсал указ, в соответствии с которым в городе временно приостановили работу магазины, кафе, фитнес-центры, кинотеатры, музеи и прочие учреждения. Выходить на улицу разрешалось только для того, чтобы выбросить мусор, сходить в магазин или выгулять домашнего питомца. Позже горожан обязали посещать общественные места и находиться в транспорте исключительно в масках и перчатках. С середины мая власти стали смягчать ограничения из-за улучшения эпидемической ситуации. Вначале деятельность возобновили промышленные предприятия и стройки, после ‒ МФЦ и объекты сфер услуг и торговли. 9 июня были отменены режимы самоизоляции и пропусков, заработали парикмахерские, ветеринарные клиники. Однако граждане и дальше должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, носить маски и перчатки в общественных местах. С 16 июня заработают библиотеки, музеи, летние веранды кафе, с 23 июня ‒ фитнес-клубы.