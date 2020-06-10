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В Москве пробки достигли 9 баллов впервые за период пандемии

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В Москве пробки на дорогах оцениваются в 9 баллов, таковы данные сервиса «Яндекс.Пробки». Столь высокая загруженность наблюдается впервые с конца марта, когда был введен режим самоизоляции.

По данным на 18.55 мск, движение автомобилей было затруднено почти по всей протяженности Садового кольца и Третьего транспортного кольца в обе стороны. Заторы наблюдались также на Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Софийской, Дербеневской и других набережных Москвы-реки. Низкая скорость движения была зафиксирована на Большом Каменном и Большом Москворецком мостах, на Новом Арбате, Тверской и Моховой улицах, на Сретенке и Большой Лубянке. Автомобилисты также стоят в пробке на проспекте Мира, Ленинградском и Волоколамском проспектах.

По данным Центра организации дорожного движения, 9 июня на московских дорогах было зафиксировано около 2,9 млн машин ‒ максимальное число с момента введения ограничений из-за коронавируса в конце марта.

/yandex.maps

29 марта в Москве был введен режим самоизоляции. Мэр города Сергей Собянин подпсал указ, в соответствии с которым в городе временно приостановили работу магазины, кафе, фитнес-центры, кинотеатры, музеи и прочие учреждения. Выходить на улицу разрешалось только для того, чтобы выбросить мусор, сходить в магазин или выгулять домашнего питомца. Позже горожан обязали посещать общественные места и находиться в транспорте исключительно в масках и перчатках. С середины мая власти стали смягчать ограничения из-за улучшения эпидемической ситуации. Вначале деятельность возобновили промышленные предприятия и стройки, после ‒ МФЦ и объекты сфер услуг и торговли. 9 июня были отменены режимы самоизоляции и пропусков, заработали парикмахерские, ветеринарные клиники. Однако граждане и дальше должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, носить маски и перчатки в общественных местах. С 16 июня заработают библиотеки, музеи, летние веранды кафе, с 23 июня ‒ фитнес-клубы.

Ранее по теме: С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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