В Москве умерли еще 53 заболевших COVID-19

В Москве 9 июня были отменены ограничения на работу парикмахерских, салонов красоты, ветеринарных и стоматологических клиник. Также перестала действовать пропускная система и режим самоизоляции. Однако граждане и дальше должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, носить маски и перчатки в общественных местах.