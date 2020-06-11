В Москве умерли еще 53 заболевших COVID-19
В Москве за сутки умерли еще 53 пациента с пневмонией и COVID-19, сообщает оперативный штаб. Общее число летальных исходов с диагностированной коронавирусной инфекцией в столице превысило 3100 человек.
К утру 10 июня в Москве, по данным штаба, было выявлено всего 199 785 случаев COVID-19, из них 113 533 случаев закончились выздоровлением. За последние сутки прирост новых случаев составил 1195.
В Москве 9 июня были отменены ограничения на работу парикмахерских, салонов красоты, ветеринарных и стоматологических клиник. Также перестала действовать пропускная система и режим самоизоляции. Однако граждане и дальше должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, носить маски и перчатки в общественных местах.