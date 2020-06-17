Bloomberg: 80 ветеранов отправили на самоизоляцию перед встречей с Путиным

Ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы 24 июня, отправили в самоизоляцию перед встречей с президентом Владимиром Путиным, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника. Агентство отмечает, что решение отправить в карантин пожилых людей показывает серьезность мер, принимаемых для защиты президента от коронавируса.