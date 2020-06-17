Bloomberg: 80 ветеранов отправили на самоизоляцию перед встречей с Путиным
Ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы 24 июня, отправили в самоизоляцию перед встречей с президентом Владимиром Путиным, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника. Агентство отмечает, что решение отправить в карантин пожилых людей показывает серьезность мер, принимаемых для защиты президента от коронавируса.
Самоизоляция около 80 ветеранов, которых отправили на курорт за пределами Москвы за 14 дней до парада, поможет защитить их самих, поскольку они относятся к группе риска, отмечает агентство.
Ранее COVID-19 выявили у нескольких высокопоставленных чиновников. 30 апреля премьер Михаил Мишустин сообщил Путину, что у него выявлен коронавирус. В середине мая стало известно, что инфекцию обнаружили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Песков ранее рассказал об установке дезинфекционных тоннелей в Кремле и резиденции президента. По словам пресс-секретаря, дополнительные меры предосторожности всегда оправданы и объяснимы, «когда речь идет о главе государства».