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Bloomberg: 80 ветеранов отправили на самоизоляцию перед встречей с Путиным

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Ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы 24 июня, отправили в самоизоляцию перед встречей с президентом Владимиром Путиным, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника. Агентство отмечает, что решение отправить в карантин пожилых людей показывает серьезность мер, принимаемых для защиты президента от коронавируса.

Самоизоляция около 80 ветеранов, которых отправили на курорт за пределами Москвы за 14 дней до парада, поможет защитить их самих, поскольку они относятся к группе риска, отмечает агентство.

Ранее COVID-19 выявили у нескольких высокопоставленных чиновников. 30 апреля премьер Михаил Мишустин сообщил Путину, что у него выявлен коронавирус. В середине мая стало известно, что инфекцию обнаружили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее по теме: Песков рассказал об установке дезинфекционных тоннелей в Кремле и Ново-Огареве

Песков ранее рассказал об установке дезинфекционных тоннелей в Кремле и резиденции президента. По словам пресс-секретаря, дополнительные меры предосторожности всегда оправданы и объяснимы, «когда речь идет о главе государства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных