«Дождь» получит 300 000 рублей за репортаж о ложных аккаунтах для голосования

В репортаже, который вышел на «Дожде» 17 июня, Баев рассказал, что получил доступ к базе данных для создания аккаунтов на сайте mos.ru. По схеме один человек получал десятки новых сим-карт, которые затем активировались по персональным данным московских пенсионеров для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. За одну регистрацию платят 75 руб., за голос в поддержку поправок ‒ еще 50 руб., выяснил журналист. Позже Мосгоризбирком пожаловался в полицию на корреспондента. Полицейским поступило заявление о преступлении по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Ночью 18 июня сотрудники полиции приехали в редакцию «Дождя» и взяли с Баева объяснения. 19 июня корреспондента вызвали в центр МВД по противодействию экстремизму для дачи показаний после его репортажа.