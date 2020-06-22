«Дождь» получит 300 000 рублей за репортаж о ложных аккаунтах для голосования
Телеканал «Дождь» получит вознаграждение 300 000 руб. за репортаж Антона Баева о поддельных аккаунтах для электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщил в своем Telegram-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. По 300 000 руб. «за внимательное и беспристрастное освещение электронного голосования, включая выявление уязвимостей», также получат журналисты ТАСС Олеся Кулинчик и «Коммерсанта» Елена Рожкова.
Журналисты таким образом получат часть из 2 млн руб., собранных на вознаграждение за взлом системы онлайн-голосования в ходе ее тестирования. Оставшиеся 1,1 млн руб. отдадут технической группе для распределения тем, кто внес наибольший вклад в совершенствование системы онлайн-голосования, говорил Венедиктов накануне в эфире своей радиостанции. Решение о вознаграждении журналистов главред «Эха» принимал совместно с руководством штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.
В репортаже, который вышел на «Дожде» 17 июня, Баев рассказал, что получил доступ к базе данных для создания аккаунтов на сайте mos.ru. По схеме один человек получал десятки новых сим-карт, которые затем активировались по персональным данным московских пенсионеров для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. За одну регистрацию платят 75 руб., за голос в поддержку поправок ‒ еще 50 руб., выяснил журналист. Позже Мосгоризбирком пожаловался в полицию на корреспондента. Полицейским поступило заявление о преступлении по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Ночью 18 июня сотрудники полиции приехали в редакцию «Дождя» и взяли с Баева объяснения. 19 июня корреспондента вызвали в центр МВД по противодействию экстремизму для дачи показаний после его репортажа.