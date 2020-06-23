В Москве умерли еще 26 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончались от последствий коронавирусной инфекции 26 человек, сообщил оперативный штаб. Число жертв COVID-19 c начала эпидемии выросло в столице до 3 643 человек.
По данным на 22 июня, в Москве коронавирус обнаружили у 215 014 больных. Первую тройку по общему числу случаев составляют Москва, Московская область (54 375) и Санкт-Петербург (22 412). Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о третьем этапе снятия ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавирусной инфекции, который начнется с 23 июня. В полной мере возобновят работу рестораны, фитнес-центры, детские сады, сообщил он в своем блоге. Также станет доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха.
Россия находится на третьем месте по числу выявленных случаев заражения — коронавирус нашли у свыше 591 000 жителей и на 13-м месте в мире по числу жертв коронавируса ‒ в стране умерли 8196 заразившихся (1% от общего числа инфицированных).
По данным университета Джонса Хопкинса на 0.45 мск, в мире подтверждено 9 030 328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 469 939 смертей от COVID-19.