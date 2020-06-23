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В Москве умерли еще 26 пациентов с коронавирусом

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В Москве за последние сутки скончались от последствий коронавирусной инфекции 26 человек, сообщил оперативный штаб. Число жертв COVID-19 c начала эпидемии выросло в столице до 3 643 человек.

По данным на 22 июня, в Москве коронавирус обнаружили у 215 014 больных. Первую тройку по общему числу случаев составляют Москва, Московская область (54 375) и Санкт-Петербург (22 412). Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о третьем этапе снятия ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавирусной инфекции, который начнется с 23 июня. В полной мере возобновят работу рестораны, фитнес-центры, детские сады, сообщил он в своем блоге. Также станет доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха.

Россия находится на третьем месте по числу выявленных случаев заражения — коронавирус нашли у свыше 591 000 жителей и на 13-м месте в мире по числу жертв коронавируса ‒ в стране умерли 8196 заразившихся (1% от общего числа инфицированных).

Ранее по теме: Собянин объявил об очередном этапе отмены ограничений

По данным университета Джонса Хопкинса на 0.45 мск, в мире подтверждено 9 030 328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 469 939 смертей от COVID-19.

Ранее по теме: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 9 млн человек
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Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 23 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных