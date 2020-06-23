В Москве умерли еще 26 пациентов с коронавирусом

По данным на 22 июня, в Москве коронавирус обнаружили у 215 014 больных. Первую тройку по общему числу случаев составляют Москва, Московская область (54 375) и Санкт-Петербург (22 412). Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о третьем этапе снятия ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавирусной инфекции, который начнется с 23 июня. В полной мере возобновят работу рестораны, фитнес-центры, детские сады, сообщил он в своем блоге. Также станет доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха.