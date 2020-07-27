Биатлонист Антон Шипулин заразился коронавирусом

Шипулин – олимпийский чемпион 2014 г. в эстафете, серебряный призер Олимпиады 2010 г. в той же дисциплине. Шесть раз он становился призером чемпионатов мира – получил три серебра и три бронзы, а также стал чемпионом мира в эстафете в 2017 г. В декабре прошлого год Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. В апреле он подал документы для участия в праймериз «Единой России» на довыборы в Госдуму.