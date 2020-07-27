Биатлонист Антон Шипулин заразился коронавирусом
Бывший биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин («Единая Россия) и члены его семьи заразились коронавирусом. Об этом Шипулин сообщил на своей странице в Instargam.
Он отметил, что до заболевания все члены семьи отдыхали в Сочи, сам Шипулин работал в Москве и приезжал к родным на выходные. По словам депутата, он, его дочь и теща переносят заболевание в легкой форме, жена госпитализирована.
Шипулин – олимпийский чемпион 2014 г. в эстафете, серебряный призер Олимпиады 2010 г. в той же дисциплине. Шесть раз он становился призером чемпионатов мира – получил три серебра и три бронзы, а также стал чемпионом мира в эстафете в 2017 г. В декабре прошлого год Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. В апреле он подал документы для участия в праймериз «Единой России» на довыборы в Госдуму.