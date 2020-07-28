Роспотребнадзор назвал долю россиян с выявленными антителами к коронавирусу

«Антитела к коронавирусу сейчас ‒ один из самых востребованных тестов. Конечно, каждый надеется, что результат будет положительным», ‒ говорится в сообщении. При этом данных о том, насколько долго антитела могут сохраняться в организме человека, нет. Для выяснения этого нужно протестировать как можно больше людей, пояснили в ведомстве, добавив, что данные пригодятся для эффективного использования вакцины.