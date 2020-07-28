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Роспотребнадзор назвал долю россиян с выявленными антителами к коронавирусу

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Наличие антител к коронавирусной инфекции выявляют примерно у 20‒25% россиян, сдающих анализ, следует из ответов Роспотребнадзора, сообщает интернет-портал стопкоронавирус.рф.

«Антитела к коронавирусу сейчас ‒ один из самых востребованных тестов. Конечно, каждый надеется, что результат будет положительным», ‒ говорится в сообщении. При этом данных о том, насколько долго антитела могут сохраняться в организме человека, нет. Для выяснения этого нужно протестировать как можно больше людей, пояснили в ведомстве, добавив, что данные пригодятся для эффективного использования вакцины.

Ранее Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса, которую разрабатывал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Клинические испытания препарата проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. Первую группу добровольцев выписали 15 июля, вторую ‒ 20 июля. Позднее разрешение от Минздрава на клинические испытания вакцины на добровольцах также получил Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Ранее по теме: Центр «Вектор» получил разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных