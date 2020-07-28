Роспотребнадзор назвал долю россиян с выявленными антителами к коронавирусу
Наличие антител к коронавирусной инфекции выявляют примерно у 20‒25% россиян, сдающих анализ, следует из ответов Роспотребнадзора, сообщает интернет-портал стопкоронавирус.рф.
«Антитела к коронавирусу сейчас ‒ один из самых востребованных тестов. Конечно, каждый надеется, что результат будет положительным», ‒ говорится в сообщении. При этом данных о том, насколько долго антитела могут сохраняться в организме человека, нет. Для выяснения этого нужно протестировать как можно больше людей, пояснили в ведомстве, добавив, что данные пригодятся для эффективного использования вакцины.
Ранее Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса, которую разрабатывал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Клинические испытания препарата проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. Первую группу добровольцев выписали 15 июля, вторую ‒ 20 июля. Позднее разрешение от Минздрава на клинические испытания вакцины на добровольцах также получил Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».