Россия может открыть полеты на Мальдивы и в Южную Корею
Россия может открыть полеты на Мальдивы и в Южную Корею. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к авиавластям.
24 июля премьер Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на первом этапе полеты возобновятся с тремя странами ‒ Великобританией, Танзанией и Турцией.
Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения еще с 30 странами.
С 27 марта в России было полностью закрыто регулярное и чартерное международное авиасообщение, а с 30 марта ограничено все остальное сообщение. Исключение сделано для дипломатов, членов официальных делегаций и держателей виз, выданных в связи со смертью близкого родственника, жителей ЛНР и ДНР, иностранных граждан и лиц без гражданства. В начале июня правительство объявило о частичном открытии границ для россиян. Выезжать с 15 июля можно тем, кому необходимо заботиться о родственниках за рубежом, а также на работу и учебу.