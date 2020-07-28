Россия может открыть полеты на Мальдивы и в Южную Корею

С 27 марта в России было полностью закрыто регулярное и чартерное международное авиасообщение, а с 30 марта ограничено все остальное сообщение. Исключение сделано для дипломатов, членов официальных делегаций и держателей виз, выданных в связи со смертью близкого родственника, жителей ЛНР и ДНР, иностранных граждан и лиц без гражданства. В начале июня правительство объявило о частичном открытии границ для россиян. Выезжать с 15 июля можно тем, кому необходимо заботиться о родственниках за рубежом, а также на работу и учебу.