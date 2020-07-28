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Россия может открыть полеты на Мальдивы и в Южную Корею

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Россия может открыть полеты на Мальдивы и в Южную Корею. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к авиавластям. 

24 июля премьер Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на первом этапе полеты возобновятся с тремя странами ‒ Великобританией, Танзанией и Турцией. 

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения еще с 30 странами. 

С 27 марта в России было полностью закрыто регулярное и чартерное международное авиасообщение, а с 30 марта ограничено все остальное сообщение. Исключение сделано для дипломатов, членов официальных делегаций и держателей виз, выданных в связи со смертью близкого родственника, жителей ЛНР и ДНР, иностранных граждан и лиц без гражданства. В начале июня правительство объявило о частичном открытии границ для россиян. Выезжать с 15 июля можно тем, кому необходимо заботиться о родственниках за рубежом, а также на работу и учебу.

Ранее по теме: Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных