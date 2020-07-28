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СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Ведомости

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства. Уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому осужден Гайзер и его соучастники, добавили в СК.

По версии следствия, Гайзер, замещая должность главы республики Коми в 2013-2014 г.г., дал руководителю «Сыктывкара» Ивану Поздееву незаконное распоряжение о выделении земельных участков без проведения торгов для строительства многоквартирных жилых домов. 

«Указанные действия были совершены в интересах компании, принадлежащей знакомому Гайзера», — отметили в ведомстве, добавив, что были нарушены интересы муниципального образования. Сумма причиненного ущерба бюджету составила более 8,7 млн руб.

Суд не признал экс-губернатора Гайзера организатором преступного сообщества

Попытка создать прецедент пока не удалась, констатируют эксперты

Первоначально Гайзер обвинялся в создании организационного преступного сообщества. В июне 2019 г. он был приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн руб. Суд признал экс-губернатора виновным в мошенничестве, отмывании доходов и получении взятки в особо крупном размере. При этом по статье об организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК) Гайзер был оправдан.

В деле фигурировали еще 12 человек. Они были приговорены к срокам от пяти лет условно до девяти лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных