СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства. Уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому осужден Гайзер и его соучастники, добавили в СК.
По версии следствия, Гайзер, замещая должность главы республики Коми в 2013-2014 г.г., дал руководителю «Сыктывкара» Ивану Поздееву незаконное распоряжение о выделении земельных участков без проведения торгов для строительства многоквартирных жилых домов.
«Указанные действия были совершены в интересах компании, принадлежащей знакомому Гайзера», — отметили в ведомстве, добавив, что были нарушены интересы муниципального образования. Сумма причиненного ущерба бюджету составила более 8,7 млн руб.
Первоначально Гайзер обвинялся в создании организационного преступного сообщества. В июне 2019 г. он был приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн руб. Суд признал экс-губернатора виновным в мошенничестве, отмывании доходов и получении взятки в особо крупном размере. При этом по статье об организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК) Гайзер был оправдан.
В деле фигурировали еще 12 человек. Они были приговорены к срокам от пяти лет условно до девяти лет лишения свободы.