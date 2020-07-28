СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Первоначально Гайзер обвинялся в создании организационного преступного сообщества. В июне 2019 г. он был приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн руб. Суд признал экс-губернатора виновным в мошенничестве, отмывании доходов и получении взятки в особо крупном размере. При этом по статье об организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК) Гайзер был оправдан.