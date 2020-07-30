Дегтярева обвинили в неуважении к работе портов с грейферной перевалкой угля

В сообщении указывается, что называть грейферный способ перевалки угля «»липой» или «дедовским способом» неуместно и неуважительно как по отношению к тем, кто работает в порту Ванино, так и к работникам 60 портов Российской Федерации, использующих грейферы». «Классическая перевалка грузов с помощью грейферных кранов в настоящее время продолжает широко использоваться не только в России, но и в мире. Крупнейшие стивидоры, ежегодно перегружающие сотни миллионов тонн угля, не намерены отказываться от грейферной технологии перевалки, поскольку она не уступает по эффективности специализированному оборудованию», — отмечает пресс-служба порта.