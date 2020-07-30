Дегтярева обвинили в неуважении к работе портов с грейферной перевалкой угля
Ванинский морской торговый порт выступил в защиту грейферного способа перевалки угля и обвинил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в неуважении к работникам порта и еще 60 портовых терминалов России, которые обслуживают угледобывающую отрасль. Об этом говорится в сообщении пресс-службы порта (имеется в распоряжении «Ведомостей»).
В сообщении указывается, что называть грейферный способ перевалки угля «»липой» или «дедовским способом» неуместно и неуважительно как по отношению к тем, кто работает в порту Ванино, так и к работникам 60 портов Российской Федерации, использующих грейферы». «Классическая перевалка грузов с помощью грейферных кранов в настоящее время продолжает широко использоваться не только в России, но и в мире. Крупнейшие стивидоры, ежегодно перегружающие сотни миллионов тонн угля, не намерены отказываться от грейферной технологии перевалки, поскольку она не уступает по эффективности специализированному оборудованию», — отмечает пресс-служба порта.
Крупнейший стивидор Хабаровского края был вынужден встать на защиту грейферного способа перевалки угля после высказываний врио губернатора Михаила Дегтярева, который назвал этот способ «дедовским» по итогам рабочей поездки в Ванино в минувшие выходные. Дегтярев посетил угольные терминал Ванинского порта и «Дальтрансугля». Позже пресс-служба правительства региона привела его слова на официальном портале. В частности, врио дал угольному терминалу Ванинского порта такую характеристику: «дедовским» способом работает, пылит». В заявлении стивидорской компании отмечается, что «порт уделяет значительное внимание экологической составляющей». «У врио губернатора Хабаровского края была личная возможность в этом убедиться на производственной площадке. В порту продолжается развитие и совершенствование систем пылеподавления, внедрение наилучших доступных технологий», — говорится в сообщении.
По оценке пресс-службы, Ванинский морской торговый порт — единственный в Хабаровском крае, который, сохраняя свою универсальную направленность, удерживает показатели грузооборота на уровне более 7 млн тонн в год и входит в десятку крупнейших операторов морских терминалов России по объему перевалки сухогрузов. Помимо угольной продукции порт переваливает лесные грузы, черные металлы, алюминий, технику и другие грузы. «Универсальность, в том числе применение грейферной технологии, позволяет не только сохранить рабочие места сотням докеров и стивидоров, но также выполнять задачи по перевалке грузов стратегического значения — воинских и обеспечивающих снабжение районов Крайнего Севера», — говорится в сообщении стивидора.
В минувшие выходные врио губернатора, назначенный указом президента 20 июля, уехал в Ванинский и Советско-Гаванский районы края. В Хабаровске тем временем прошел самый массовый субботний митинг в поддержку Сергея Фургала и против президентского назначенца. Сергей Фургал был отправлен в отставку с поста губернатора через 10 дней после ареста по обвинениям в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. В сентябре 2018 г. он стал губернатором, выиграв во втором туре выборов у губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. Митинги в поддержку Фургала проходят в Хабаровске ежедневно, начиная с 11 июля.