Президент Сербии назвал условие получения российской вакцины от COVID-19
Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности первым получить вакцину от нового коронавируса, в том числе российскую, но только после консультаций с сербскими специалистами, сообщает его пресс-служба.
«Я буду первым, кто получит эту вакцину, как только сербские эксперты подтвердят, что она хорошая», – сказал Вучич, отвечая на вопрос о том, заинтересована ли Сербия в зарегистрированной в России вакцине.
Он также добавил, что Сербия должна получить вакцину от коронавируса как можно скорее.
«Чем скорее мы получим вакцину, тем лучше это будет для нашей экономики», – отметил Вучич.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Регистрационное удостоверение получил препарат Центра им. Гамалеи. Глава российского государства поручил сделать вакцинацию добровольной.