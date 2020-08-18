Производитель назвал стоимость китайской вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи, может поступить в гражданский оборот с 1 января 2021 г., вакцинация будет добровольной. 15 августа была произведена первая партия вакцины. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который планирует начать ее производство в ноябре.