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Производитель назвал стоимость китайской вакцины от коронавируса

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Две инъекции китайской вакцины от коронавируса будут стоить менее 1000 юаней, или около $144, заявил председатель совета директоров фармацевтической корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь, передает Reuters.

«Она не будет стоить очень дорого. Ожидается, что одна инъекция будет стоить несколько сотен юаней, а две – менее 1000 юаней», – сказал Цзинчжэнь.

Вакцина может поступить в продажу к концу 2020 г. Она проходит последнюю стадию испытаний на людях в Объединенных Арабских Эмиратах, добавили в агентстве.

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи, может поступить в гражданский оборот с 1 января 2021 г., вакцинация будет добровольной. 15 августа была произведена первая партия вакцины. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который планирует начать ее производство в ноябре.

Ранее по теме: Центр Гамалеи назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных