Число погибших в результате взрыва в Ярославле увеличилось до трех
В результате взрыва в жилом доме в Ярославле погибли три человека, включая одного ребенка, трое пострадавших были госпитализированы, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
«Пострадали 7 человек, в том числе один ребенок, из них 3 человека, в том числе один ребенок, погибли (извлечены из-под завалов), 3 человека госпитализированы в Клиническую больницу, и одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно», – говорится в сообщении.
В результате инцидента шесть квартир были полностью уничтожены, из дома были эвакуированы 210 человек. На базе гостиницы «Которосль» был организован пункт временного размещения для 34 пострадавших, остальные разместились у родных и знакомых.
В Следственном комитете рассматривают несколько версий инцидента, в качестве приоритетной – утечку бытового газа в квартире четвертого этажа. Расследование дела взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.