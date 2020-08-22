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Число погибших в результате взрыва в Ярославле увеличилось до трех

Ведомости

В результате взрыва в жилом доме в Ярославле погибли три человека, включая одного ребенка, трое пострадавших были госпитализированы, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«Пострадали 7 человек, в том числе один ребенок, из них 3 человека, в том числе один ребенок, погибли (извлечены из-под завалов), 3 человека госпитализированы в Клиническую больницу, и одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно», – говорится в сообщении.

В результате инцидента шесть квартир были полностью уничтожены, из дома были эвакуированы 210 человек. На базе гостиницы «Которосль» был организован пункт временного размещения для 34 пострадавших, остальные разместились у родных и знакомых.

В Следственном комитете рассматривают несколько версий инцидента, в качестве приоритетной – утечку бытового газа в квартире четвертого этажа. Расследование дела взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных