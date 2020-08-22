Число погибших в результате взрыва в Ярославле увеличилось до трех

«Пострадали 7 человек, в том числе один ребенок, из них 3 человека, в том числе один ребенок, погибли (извлечены из-под завалов), 3 человека госпитализированы в Клиническую больницу, и одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно», – говорится в сообщении.