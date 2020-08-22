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Вирусолог объяснил высокую заболеваемость COVID-19 в США

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Высокие темпы распространения коронавируса в США обусловлены мобильностью населения и отсутствием серьезного карантина, рассказал американский вирусолог Константин Чумаков в интервью РБК.

«Во-первых, население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах, потому что вирус был завезен и на западное побережье, и на восточное, в Нью-Йорк, в Сиэтл, в Сан-Франциско... В Китае и в Европе вводились просто драконовские меры, вплоть до полицейского преследования людей, которые не соблюдают режим самоизоляции и социального дистанцирования. В Соединенных Штатах такого нет», – рассказал эксперт.

Как отметил вирусолог, в США сейчас наблюдается реальный спад заболеваемости, однако ситуация в каждом штате разная. Например, в Новой Англии, Нью-Йорке, Нью-Гэмпшире пандемия началась раньше, и сейчас ситуация уже нормализовалась. В то же время, в Калифорнии, Флориде и Техасе пандемия только началась, добавил он.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США зафиксировали более 5,6 млн случаев коронавируса. 175 409 пациентов скончались, более 1,9 млн человек полностью выздоровели. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Нью-Йорке (32 864 случаев), Нью-Джерси (15 941) и Калифорнии (11 989).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных