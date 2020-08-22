Вирусолог объяснил высокую заболеваемость COVID-19 в США
«Во-первых, население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах, потому что вирус был завезен и на западное побережье, и на восточное, в Нью-Йорк, в Сиэтл, в Сан-Франциско... В Китае и в Европе вводились просто драконовские меры, вплоть до полицейского преследования людей, которые не соблюдают режим самоизоляции и социального дистанцирования. В Соединенных Штатах такого нет», – рассказал эксперт.
Как отметил вирусолог, в США сейчас наблюдается реальный спад заболеваемости, однако ситуация в каждом штате разная. Например, в Новой Англии, Нью-Йорке, Нью-Гэмпшире пандемия началась раньше, и сейчас ситуация уже нормализовалась. В то же время, в Калифорнии, Флориде и Техасе пандемия только началась, добавил он.
По данным Университета Джона Хопкинса, в США зафиксировали более 5,6 млн случаев коронавируса. 175 409 пациентов скончались, более 1,9 млн человек полностью выздоровели. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Нью-Йорке (32 864 случаев), Нью-Джерси (15 941) и Калифорнии (11 989).