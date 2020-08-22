Вирусолог объяснил высокую заболеваемость COVID-19 в США

«Во-первых, население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах, потому что вирус был завезен и на западное побережье, и на восточное, в Нью-Йорк, в Сиэтл, в Сан-Франциско... В Китае и в Европе вводились просто драконовские меры, вплоть до полицейского преследования людей, которые не соблюдают режим самоизоляции и социального дистанцирования. В Соединенных Штатах такого нет», – рассказал эксперт.