Более 130 000 жителей ДНР стали гражданами России
Более 130 000 жителей самопровозглашенной ДНР получили российские паспорта, написал глава республики Денис Пушилин в Telegram.
«Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ уже более 130 000 жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами», – заявил он.
Пушилин также добавил, что Донбасс «душою и сердцем ощущает» себя частью России, и поздравил своих читателей с днем Государственного флага Российской Федерации.
Указ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР был подписан в апреле 2019 г., позднее его действие было распространено на всю территорию Донецкой и Луганской областей.