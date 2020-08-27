Познер заявил о разных подходах врачей в деле Навального
Телеведущий и журналист Владимир Познер в интервью «Радио Sputnik» прокомментировал ситуацию с разными диагнозами омских и немецких врачей по поводу состояния основателя ФБК Алексея Навального.
«Я не верю в то, что врачи лгут. Ни с одной стороны, ни с другой. Если врач лжет, потому что получил соответствующее указание, значит, он перестает быть врачом. Он лишается звания врача. Я не верю, что наши врачи в Омске врут. Я не думаю, что немецкие врачи врут. Я полагаю, что тут дело в разных подходах», ‒ сказал Познер.
22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». В клинике сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, не установлено. Врачи омской больницы скорой помощи, куда был госпитализирован Навальный, не нашли следов яда в его организме.
Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому.