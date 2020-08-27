Познер заявил о разных подходах врачей в деле Навального

«Я не верю в то, что врачи лгут. Ни с одной стороны, ни с другой. Если врач лжет, потому что получил соответствующее указание, значит, он перестает быть врачом. Он лишается звания врача. Я не верю, что наши врачи в Омске врут. Я не думаю, что немецкие врачи врут. Я полагаю, что тут дело в разных подходах», ‒ сказал Познер.