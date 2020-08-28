Экс-главу РКК «Энергия» обвинили в хищении более 1 млрд рублей

Солнцев пришел в РКК «Энергия» 1 августа 2014 г. на пост врио президента. В сентябре того же года на внеочередном собрании акционеров было принято решение назначить его президентом компании, с июня 2016 г. – гендиректором РКК «Энергия». С 2010 по 2014 г. Солнцев был исполнительным директором НПО «Энергомаш». В августе 2018 г. Солнцев покинул пост главы РКК «Энергия» по собственному желанию.