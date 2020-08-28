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Экс-главу РКК «Энергия» обвинили в хищении более 1 млрд рублей

Ведомости

Следствие считает, что экс-глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев с сообщниками похитили более 1 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Бабушкинский суд Москвы.

«Солнцев причинил ущерб свыше 1 млрд руб.», – указано в ходатайстве следствия, которое заявила судья.

Солнцева, а также занимающего пост главы НПП «Исток» (производитель СВЧ-электроники, входит в «Ростех») Александра Борисова и бывших менеджеров РКК «Энергия» Степана и Александра Прохова обвиняют в хищении более 1 млрд руб. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Солнцев свою вину не признал. Суд арестовал его на два месяца.

ТАСС сообщает, что четырех фигурантов дела задержали накануне. По данным следствия, похищенные средства были выделены на закупку электроники для строящегося нового российского модуля МКС (научно-энергетический модуль, НЭМ). Агентство добавляет, что еще трое фигурантов дела скрылись и объявлены в розыск. Дело в отношении хищений возбуждено еще в начале августа.

Солнцев пришел в РКК «Энергия» 1 августа 2014 г. на пост врио президента. В сентябре того же года на внеочередном собрании акционеров было принято решение назначить его президентом компании, с июня 2016 г. – гендиректором РКК «Энергия». С 2010 по 2014 г. Солнцев был исполнительным директором НПО «Энергомаш». В августе 2018 г. Солнцев покинул пост главы РКК «Энергия» по собственному желанию.

Научно-энергетический модуль (НЭМ) должен стать дополнительной лабораторией и источником энергии для российского сегмента МКС, а после окончания ее службы в 2024 г. – российской космической станции. Его постройка ведется с 2017 г. силами РКК «Энергия», а с 2019 г. начались испытания модуля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных