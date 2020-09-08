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Собянин назвал пандемию коронавируса «разовой историей»

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Пандемия нового коронавируса ‒ это «разовая история», которая будет забыта через полтора года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Московском экономическом форуме, сообщает ТАСС.

«Пандемия ‒ это разовая история, думаю, мы через года полтора уже вообще забудем, что это такое», ‒ сказал Собянин, отметив, что после вакцинации большинства россиян «перед нами будут другие проблемы и другие вызовы».

В ходе форума столичный градоначальник также рассказал, что в Москве могут быть введены минимальные ограничения в случае роста числа новых случаев заражения коронавирусом.

О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась Научным центром им. Гамалеи, поступила в гражданский оборот 8 сентября. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на этой неделе начнется вакцинация, на следующей ‒ поставки вакцины в регионы.

Ранее по теме: Минздрав назвал срок массовой поставки вакцины от COVID-19 в регионы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных