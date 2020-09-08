Собянин назвал пандемию коронавируса «разовой историей»
Пандемия нового коронавируса ‒ это «разовая история», которая будет забыта через полтора года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Московском экономическом форуме, сообщает ТАСС.
«Пандемия ‒ это разовая история, думаю, мы через года полтора уже вообще забудем, что это такое», ‒ сказал Собянин, отметив, что после вакцинации большинства россиян «перед нами будут другие проблемы и другие вызовы».
В ходе форума столичный градоначальник также рассказал, что в Москве могут быть введены минимальные ограничения в случае роста числа новых случаев заражения коронавирусом.
О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась Научным центром им. Гамалеи, поступила в гражданский оборот 8 сентября. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на этой неделе начнется вакцинация, на следующей ‒ поставки вакцины в регионы.