Собянин назвал плюсы пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса способствовала развитию дистанционной работы, информационных технологий и снятию ненужных административных барьеров, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме.
«Есть много плюсов из тех вызовов, которые произошли у нас. И эти плюсы, я думаю, будут оставаться. Это возможность развития дистанционной работы, электронной торговли, онлайн образования, развитие электронных цифровых систем в области здравоохранения, вообще поднятие уровня информационных технологий в целом в стране и в городе. Огромное количество ненужных абсолютно административных ограничений, которые просто как шелуха отпали в период кризиса», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам московского мэра, пандемия показала огромный запас эффективности экономики и инвестиционной сферы.
«Как всегда наша страна и Москва умеют концентрироваться и бороться с вызовами. Нам нужно действительно, вызов такой мощный, чтобы мы себя показали всему миру. В этой ситуации Москва показала всему миру, что мы можем бороться и преодолевать сложности», — добавил он.
За прошедшие сутки в Москве выявили 695 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1250 пациентов. За сутки скончались 16 человек. В общей сложности в Москве выявлено 267 742 заболевших.