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Собянин назвал плюсы пандемии коронавируса

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Пандемия коронавируса способствовала развитию дистанционной работы, информационных технологий и снятию ненужных административных барьеров, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме.

«Есть много плюсов из тех вызовов, которые произошли у нас. И эти плюсы, я думаю, будут оставаться. Это возможность развития дистанционной работы, электронной торговли, онлайн образования, развитие электронных цифровых систем в области здравоохранения, вообще поднятие уровня информационных технологий в целом в стране и в городе. Огромное количество ненужных абсолютно административных ограничений, которые просто как шелуха отпали в период кризиса», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 

По словам московского мэра, пандемия показала огромный запас эффективности экономики и инвестиционной сферы.

«Как всегда наша страна и Москва умеют концентрироваться и бороться с вызовами. Нам нужно действительно, вызов такой мощный, чтобы мы себя показали всему миру. В этой ситуации Москва показала всему миру, что мы можем бороться и преодолевать сложности», — добавил он.

За прошедшие сутки в Москве выявили 695 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1250 пациентов. За сутки скончались 16 человек. В общей сложности в Москве выявлено 267 742 заболевших.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных