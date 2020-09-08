Собянин назвал плюсы пандемии коронавируса

«Есть много плюсов из тех вызовов, которые произошли у нас. И эти плюсы, я думаю, будут оставаться. Это возможность развития дистанционной работы, электронной торговли, онлайн образования, развитие электронных цифровых систем в области здравоохранения, вообще поднятие уровня информационных технологий в целом в стране и в городе. Огромное количество ненужных абсолютно административных ограничений, которые просто как шелуха отпали в период кризиса», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».