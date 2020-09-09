Пираты похитили двух граждан России в Гвинейском заливе
Пираты в Гвинейском заливе при нападении на судно Water Phoenix похитили двух граждан России, сообщает посольство России в Нигерии.
«8 сентября в 30 км от г.Лагоса (Нигерия) в результате пиратского нападения с судна Water Phoenix были похищены двое россиян», — сообщило посольство.
В посольстве добавили, что российские дипломаты сотрудничают с правоохранительными органами Нигерии в вопросе установления местонахождения и освобождения заложников.