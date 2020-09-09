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В России втрое выросло число уволенных за коррупцию чиновников

Ведомости

Количество чиновников, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных нарушений, выросло втрое за три года, рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» генеральный прокурор России Игорь Краснов. 

«Количество лиц, уволенных по инициативе прокуроров в связи с утратой доверия за совершение коррупционных нарушений, за последние несколько лет возросло в три раза. Так, если в 2016 г. это стало основанием для увольнения 383 чиновников, то в прошлом году ‒ уже 1150», ‒ сказал Краснов, отметив, что увольнение в связи с утратой доверия является самым строгим видом дисциплинарного взыскания.

Основанием для его применения могут послужить «грубые коррупционные правонарушения», например умышленное сокрытие сведений об имуществе, доходах и расходах, объяснил генпрокурор. По его словам, чаще всего привлекают к административной ответственности за незаконное трудоустройство бывших госслужащих в коммерческие и другие организации после их увольнения со службы.

«Отдельное внимание уделяется реализации полномочий по привлечению юридических лиц к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Размеры штрафов достаточно масштабные», ‒ рассказал Краснов.

В минувшем полугодии за все административные правонарушения коррупционной направленности наложено штрафов на общую сумму 350 млн руб., добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных