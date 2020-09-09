В России втрое выросло число уволенных за коррупцию чиновников

«Количество лиц, уволенных по инициативе прокуроров в связи с утратой доверия за совершение коррупционных нарушений, за последние несколько лет возросло в три раза. Так, если в 2016 г. это стало основанием для увольнения 383 чиновников, то в прошлом году ‒ уже 1150», ‒ сказал Краснов, отметив, что увольнение в связи с утратой доверия является самым строгим видом дисциплинарного взыскания.