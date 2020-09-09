В России втрое выросло число уволенных за коррупцию чиновников
Количество чиновников, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных нарушений, выросло втрое за три года, рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» генеральный прокурор России Игорь Краснов.
«Количество лиц, уволенных по инициативе прокуроров в связи с утратой доверия за совершение коррупционных нарушений, за последние несколько лет возросло в три раза. Так, если в 2016 г. это стало основанием для увольнения 383 чиновников, то в прошлом году ‒ уже 1150», ‒ сказал Краснов, отметив, что увольнение в связи с утратой доверия является самым строгим видом дисциплинарного взыскания.
Основанием для его применения могут послужить «грубые коррупционные правонарушения», например умышленное сокрытие сведений об имуществе, доходах и расходах, объяснил генпрокурор. По его словам, чаще всего привлекают к административной ответственности за незаконное трудоустройство бывших госслужащих в коммерческие и другие организации после их увольнения со службы.
«Отдельное внимание уделяется реализации полномочий по привлечению юридических лиц к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Размеры штрафов достаточно масштабные», ‒ рассказал Краснов.
В минувшем полугодии за все административные правонарушения коррупционной направленности наложено штрафов на общую сумму 350 млн руб., добавил он.