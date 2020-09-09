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В Сургуте при столкновении катера и баржи погибли четыре человека

Ведомости

Четыре человека погибли при столкновении катера и баржи на реке в Сургуте, сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы города Алексея Жердева. 

«Мы все находимся на месте, восемь человек было на катере, четверо погибших, четверо пострадавших. На барже никто не пострадал», — сказал Жердев.

В пресс-службе МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили агентству, что катер столкнулся со стоящей баржей. По предварительной информации, на катере находились восемь человек. 

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в клинической травматологической больнице Сургута, среди них ребенок до 16 лет и трое взрослых.

Представитель экстренных служб региона сообщил «РИА Новости», что ЧП произошло на реке Черная, в результате столкновения прогулочного катера с перевозящей автомобили баржей погибли четверо человек, в том числе владелец катера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных