В Сургуте при столкновении катера и баржи погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении катера и баржи на реке в Сургуте, сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы города Алексея Жердева.
«Мы все находимся на месте, восемь человек было на катере, четверо погибших, четверо пострадавших. На барже никто не пострадал», — сказал Жердев.
В пресс-службе МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили агентству, что катер столкнулся со стоящей баржей. По предварительной информации, на катере находились восемь человек.
По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в клинической травматологической больнице Сургута, среди них ребенок до 16 лет и трое взрослых.
Представитель экстренных служб региона сообщил «РИА Новости», что ЧП произошло на реке Черная, в результате столкновения прогулочного катера с перевозящей автомобили баржей погибли четверо человек, в том числе владелец катера.