Вакцинация от коронавируса может войти в календарь прививок в Москве

По ее словам, ни одна промышленность не может оперативно запустить массовое производство вакцины, чтобы обеспечить ей всех желающих. Когда вакцина поступит в гражданский оборот, это будут «очень незначительные партии». Прививаться будут в первую очередь люди из групп риска — врачи, учителя и работники других служб городского хозяйства, которые общаются с людьми.