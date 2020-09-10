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Вакцинация от коронавируса может войти в календарь прививок в Москве

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Вакцинация от коронавируса, скорее всего, войдет в столичный календарь прививок, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24». 

«Я думаю, что вакцина также будет бесплатной и войдет в календарь прививок», — сказала Ракова, отметив, что вакцинация будет добровольной. 

По ее словам, ни одна промышленность не может оперативно запустить массовое производство вакцины, чтобы обеспечить ей всех желающих. Когда вакцина поступит в гражданский оборот, это будут «очень незначительные партии». Прививаться будут в первую очередь люди из групп риска — врачи, учителя и работники других служб городского хозяйства, которые общаются с людьми. 

Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Пострегистрационные испытания вакцины начались в Москве 9 сентября. Массовые поставки вакцины в регионы начнутся в октябре-ноябре 2020 года.

Ранее по теме: Ракова рассказала о состоянии добровольцев после вакцинации от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных