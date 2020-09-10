Вакцинация от коронавируса может войти в календарь прививок в Москве
Вакцинация от коронавируса, скорее всего, войдет в столичный календарь прививок, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».
«Я думаю, что вакцина также будет бесплатной и войдет в календарь прививок», — сказала Ракова, отметив, что вакцинация будет добровольной.
По ее словам, ни одна промышленность не может оперативно запустить массовое производство вакцины, чтобы обеспечить ей всех желающих. Когда вакцина поступит в гражданский оборот, это будут «очень незначительные партии». Прививаться будут в первую очередь люди из групп риска — врачи, учителя и работники других служб городского хозяйства, которые общаются с людьми.
Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Пострегистрационные испытания вакцины начались в Москве 9 сентября. Массовые поставки вакцины в регионы начнутся в октябре-ноябре 2020 года.