РФПИ договорился о производстве вакцины от коронавируса в Бразилии

Ранее Дмитриев заявил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. В частности, РФ заключила соглашение с индийскими компаниями на производство в год более 300 млн доз препарата. Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа, она получила название «Спутник V». Ее пострегистрационные испытания начались в Москве 9 сентября. Массовые поставки вакцины в регионы начнутся в октябре-ноябре 2020 года.