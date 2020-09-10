РФПИ договорился о производстве вакцины от коронавируса в Бразилии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с Бразилией о производстве на ее территории зарегистрированной в России вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев, сообщает «Интерфакс».
«Мы уже договорились о таком производстве в Бразилии, и, если есть другие страны, которые хотели бы производить российскую вакцину — мы готовы к этому партнерству. На данный момент у нас есть договоренности о производстве свыше 500 млн доз российской вакцины в год», — сказал Дмитриев.
По его словам, Бразилия также присоединится к клиническим исследованиям вакцины наряду с другими странами, в частности, Мексикой, Индией и странами Ближнего Востока. Дмитриев подчеркнул, что в РФПИ рассматривают Латинскую Америку как «громадный приоритет».
Ранее Дмитриев заявил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. В частности, РФ заключила соглашение с индийскими компаниями на производство в год более 300 млн доз препарата. Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа, она получила название «Спутник V». Ее пострегистрационные испытания начались в Москве 9 сентября. Массовые поставки вакцины в регионы начнутся в октябре-ноябре 2020 года.