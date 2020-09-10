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РФПИ договорился о производстве вакцины от коронавируса в Бразилии

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с Бразилией о производстве на ее территории зарегистрированной в России вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев, сообщает «Интерфакс».

«Мы уже договорились о таком производстве в Бразилии, и, если есть другие страны, которые хотели бы производить российскую вакцину — мы готовы к этому партнерству. На данный момент у нас есть договоренности о производстве свыше 500 млн доз российской вакцины в год», — сказал Дмитриев. 

По его словам, Бразилия также присоединится к клиническим исследованиям вакцины наряду с другими странами, в частности, Мексикой, Индией и странами Ближнего Востока. Дмитриев подчеркнул, что в РФПИ рассматривают Латинскую Америку как «громадный приоритет».

Ранее Дмитриев заявил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. В частности, РФ заключила соглашение с индийскими компаниями на производство в год более 300 млн доз препарата. Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа, она получила название «Спутник V». Ее пострегистрационные испытания начались в Москве 9 сентября. Массовые поставки вакцины в регионы начнутся в октябре-ноябре 2020 года.

Ранее по теме: Вакцинация от коронавируса может войти в календарь прививок в Москве

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных