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В РАН рассказали о способе лечения коронавируса без ИВЛ

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Лечение коронауируса при помощи ингаляций гелий-кислородной смеси позволяет избавиться от необходимости подключать пациентов с осложнениями к аппаратам искусственной вентиляции легких, рассказал научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев. По его словам, только одному из 50 пациентов потребовалась искусственная вентиляция легких при лечении таким методом.

«Система апробирована на базе республиканской в Коми больнице. У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции легких», — цитирует Черешнева «РИА Новости».

Ученый пояснил, что искусственная вентиляция легких подвергает организм очень сильной нагрузке, в то время как гелий-кислородная смесь помогает облегчить симптомы пациента, страдающего от коронавирусной пневмонии.

Ранее сегодня оперативный штаб сообщил, что в России за последние сутки выявили 5363 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 046 370 в 85 регионах. Умерли за день 128 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 18 263. Продолжают лечение более 165 000 человек.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 5363 новых случая коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных