В РАН рассказали о способе лечения коронавируса без ИВЛ
Лечение коронауируса при помощи ингаляций гелий-кислородной смеси позволяет избавиться от необходимости подключать пациентов с осложнениями к аппаратам искусственной вентиляции легких, рассказал научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев. По его словам, только одному из 50 пациентов потребовалась искусственная вентиляция легких при лечении таким методом.
«Система апробирована на базе республиканской в Коми больнице. У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции легких», — цитирует Черешнева «РИА Новости».
Ученый пояснил, что искусственная вентиляция легких подвергает организм очень сильной нагрузке, в то время как гелий-кислородная смесь помогает облегчить симптомы пациента, страдающего от коронавирусной пневмонии.
Ранее сегодня оперативный штаб сообщил, что в России за последние сутки выявили 5363 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 046 370 в 85 регионах. Умерли за день 128 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 18 263. Продолжают лечение более 165 000 человек.