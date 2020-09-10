Президент Ливана допустил поджог в порту Бейрута

«Сегодняшний пожар мог стать результатом преднамеренного саботажа, технической ошибки, незнания или халатности», — указано в сообщении пресс-службы ливанского лидера в Twitter. Аун добавил, что установить причины пожара необходимо в ближайшее время, также следует привлечь к ответственности виновных.