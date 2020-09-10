Президент Ливана допустил поджог в порту Бейрута
Пожар, вспыхнувший сегодня на территории порта Бейрута, мог начаться в результате преднамеренного поджога, халатности или ошибки, заявил президент Ливана Мишель Аун.
«Сегодняшний пожар мог стать результатом преднамеренного саботажа, технической ошибки, незнания или халатности», — указано в сообщении пресс-службы ливанского лидера в Twitter. Аун добавил, что установить причины пожара необходимо в ближайшее время, также следует привлечь к ответственности виновных.
Ранее сегодня в порту Бейрута, который пострадал от сильного взрыва в начале августа, произошел крупный пожар, который пришлось тушить при помощи военных вертолетов.