В России за сутки выявили 5488 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено почти 28,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 915 000 человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 6,4 млн случаев, Индии (4,6 млн) и Бразилии (4,2 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.