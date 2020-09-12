В России за сутки выявили 5488 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 5488 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 057 362. Умерли за день 119 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 18 484.
Вчера, 11 сентября, оперштаб сообщил о 5504 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 670 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1143 пациента, скончались 12 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+203), Подмосковье (+170), Ростовская (+159) и Нижегородская (+156) области.
За сутки в России полностью выздоровели 5428 человек. Общее число выздоровевших выросло до 873 535 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено почти 28,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 915 000 человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 6,4 млн случаев, Индии (4,6 млн) и Бразилии (4,2 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.