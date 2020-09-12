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В России за сутки выявили 5488 новых случаев коронавируса

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В России за сутки выявили 5488 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 057 362. Умерли за день 119 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 18 484.

Вчера, 11 сентября, оперштаб сообщил о 5504 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 670 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1143 пациента, скончались 12 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+203), Подмосковье (+170), Ростовская (+159) и Нижегородская (+156) области.

За сутки в России полностью выздоровели 5428 человек. Общее число выздоровевших выросло до 873 535 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено почти 28,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 915 000 человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 6,4 млн случаев, Индии (4,6 млн) и Бразилии (4,2 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее по теме: Кремль заявил о готовности здравоохранения к росту заболеваемости COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных