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В Белоруссии 11 сентября задержали 32 участника протестов

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Правоохранительные органы Белоруссии задержали в пятницу 32 участника протестных акций, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 18 человек», ‒ заявила она.

По данным МВД, в республике 11 сентября прошли 13 протестных акций в трех регионах, в них приняли участие более 450 человек. В акциях «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» приняли участие около 800 человек, добавила Чемоданова.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, в то время как его главный соперник со стороны оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%.

Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции против высших чиновников Белоруссии, которые ответственны за проведение президентских выборов 9 сентября и последовавшие за ними насилие и репрессии. Прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения в отношении высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.

Ранее по теме: СК Белоруссии возбудил дело из-за беспорядков в Минске 6 сентября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных