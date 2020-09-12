В Белоруссии 11 сентября задержали 32 участника протестов
Правоохранительные органы Белоруссии задержали в пятницу 32 участника протестных акций, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 18 человек», ‒ заявила она.
По данным МВД, в республике 11 сентября прошли 13 протестных акций в трех регионах, в них приняли участие более 450 человек. В акциях «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» приняли участие около 800 человек, добавила Чемоданова.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, в то время как его главный соперник со стороны оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%.
Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции против высших чиновников Белоруссии, которые ответственны за проведение президентских выборов 9 сентября и последовавшие за ними насилие и репрессии. Прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения в отношении высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.