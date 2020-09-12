Жена Ефремова выберет для него нового адвоката

Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенном в состоянии опьянения. Помимо тюремного заключения на восемь лет артисту назначили штраф в 800 000 руб. Позже член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева заявила, что, по мнению Ефремова, Эльман Пашаев «подставил» его. Актер рассчитывал на меньший срок ‒ примерно 3,5 года в колонии-поселении. Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович ранее заявила, что Ефремов недоволен приговором и работой Пашаева. По ее словам, адвокат «ни в коем случае» не будет представлять интересы Ефремова при рассмотрении апелляции в суде.