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Жена Ефремова выберет для него нового адвоката

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Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова выберет нового адвоката для защиты его интересов при рассмотрении апелляции на вынесенный приговор в суде, пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении Ефремова.

«Михаил не принимает решений о выборе адвоката, этим занимается Соня. В настоящее время кандидатов много, а чтобы такого не произошло, как в первой инстанции, где Мишу представлял далеко не компетентный юрист, его жена занимается отбором достойного из защитников», ‒ рассказал он.

По словам собеседника агентства, вполне возможно, что интересы Ефремова в суде будет представлять команда юристов.

Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенном в состоянии опьянения. Помимо тюремного заключения на восемь лет артисту назначили штраф в 800 000 руб. Позже член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева заявила, что, по мнению Ефремова, Эльман Пашаев «подставил» его. Актер рассчитывал на меньший срок ‒ примерно 3,5 года в колонии-поселении. Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович ранее заявила, что Ефремов недоволен приговором и работой Пашаева. По ее словам, адвокат «ни в коем случае» не будет представлять интересы Ефремова при рассмотрении апелляции в суде.

10 сентября Минюст России предложил прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского.

Ранее по теме: Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных