Жена Ефремова выберет для него нового адвоката
Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова выберет нового адвоката для защиты его интересов при рассмотрении апелляции на вынесенный приговор в суде, пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении Ефремова.
«Михаил не принимает решений о выборе адвоката, этим занимается Соня. В настоящее время кандидатов много, а чтобы такого не произошло, как в первой инстанции, где Мишу представлял далеко не компетентный юрист, его жена занимается отбором достойного из защитников», ‒ рассказал он.
По словам собеседника агентства, вполне возможно, что интересы Ефремова в суде будет представлять команда юристов.
Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенном в состоянии опьянения. Помимо тюремного заключения на восемь лет артисту назначили штраф в 800 000 руб. Позже член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева заявила, что, по мнению Ефремова, Эльман Пашаев «подставил» его. Актер рассчитывал на меньший срок ‒ примерно 3,5 года в колонии-поселении. Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович ранее заявила, что Ефремов недоволен приговором и работой Пашаева. По ее словам, адвокат «ни в коем случае» не будет представлять интересы Ефремова при рассмотрении апелляции в суде.
10 сентября Минюст России предложил прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского.