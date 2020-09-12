Шнуров назвал чересчур жестоким приговор Ефремову
Пресненский суд Москвы вынес актеру Михаилу Ефремову чересчур жестокий приговор по делу о смертельном ДТП, однако он сам в этом виноват, заявил музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в комментарии «РИА Новости».
«Чересчур жестоко. Но он [Ефремов] сам виноват ‒ зачем было такого адвоката брать? Неясно», ‒ заявил он.
Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенном в состоянии опьянения. Помимо тюремного заключения на восемь лет артисту назначили штраф в 800 000 руб. Позже член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева заявила, что, по мнению Ефремова, Эльман Пашаев «подставил» его. Актер рассчитывал на меньший срок ‒ примерно 3,5 года в колонии-поселении. Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович заявила, что Ефремов недоволен приговором и работой Пашаева. По ее словам, адвокат «ни в коем случае» не будет представлять интересы Ефремова при рассмотрении апелляции в суде.
Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на источник передавал, что жена Ефремова Софья Кругликова выберет нового адвоката для защиты его интересов при рассмотрении апелляции на вынесенный приговор в суде.
10 сентября Минюст России предложил прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского.