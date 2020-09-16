Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
«В адрес суда поступила апелляционная жалоба представителя ООО «Стоун-XXI» на приговор Пресненского суда от 08 сентября 2020 г. по уголовному делу в отношении Ефремова М.О. Заявитель просит отменить приговор Пресненского суда и признать ООО «Стоун-XXI» потерпевшим», – говорится в сообщении.
В пресс-службе также рассказали, что 8 сентября адвокаты Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская подали апелляционные жалобы на приговор суда. Иных жалоб пока не поступало.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, штрафу на сумму 800 000 руб. и лишению водительских прав на три года. После заключения под стражу Ефремов заявил, что получил столь суровое наказание по вине Пашаева. Актер подчеркнул, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции. Вчера, 15 сентября, стало известно, что у артиста появился новый адвокат – Роман Филиппов.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Артист, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина на следующий день скончался в больнице.