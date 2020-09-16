Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, штрафу на сумму 800 000 руб. и лишению водительских прав на три года. После заключения под стражу Ефремов заявил, что получил столь суровое наказание по вине Пашаева. Актер подчеркнул, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции. Вчера, 15 сентября, стало известно, что у артиста появился новый адвокат – Роман Филиппов.