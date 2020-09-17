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В Госдуме потребовали аннулировать водительские права Ефремова

Ведомости

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков потребовал признать недействительными водительские права осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, поскольку тот страдает хроническим алкоголизмом и не мог законным путем получить медицинскую справку. С соответствующим запросом парламентарий обратился в Следственный комитет России, пишет «РИА Новости».

«Учитывая его зависимость от алкоголя, а также употребление наркотиков, что подтверждено материалами дела, он не имеет права по медицинским показаниям управлять ТС. Прошу провести тщательную всестороннюю проверку данной информации и направить в суд иск о признании недействительным водительского удостоверения Михаила Ефремова», – указано в письме депутата СКР.

Депутат пояснил агентству, что доследственную проверку необходимо организовать для того, чтобы понять, каким образом Ефремов получил медицинскую справку при обновлении прав, потому что по закону он не должен был ее получить, будучи больным хроническим алкоголизмом.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. Защита актера обжаловала приговор. В последствии Ефремов решил сменить адвоката.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных