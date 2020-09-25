Титов объяснил нахождение в томском отеле в день госпитализации Навального
Бизнес-омбудсмен Борис Титов 20 августа прибыл в Томск с предвыборной поездкой и поселился в том же отеле, где жил накануне своей госпитализации основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный. Об этом Титов рассказал на своей странице в Instagram.
«Утром Навальный вылетел из Томска, через несколько часов я прилетел туда с предвыборной поездкой. Приезжаю в гостиницу, а там полиция, следственные действия», ‒ написал Титов, пожелав оппозиционеру выздоровления.
Ранее, 24 сентября, глава отдела расследований ФБК Мария Певчих рассказала, что «самой странной и подозрительной вещью, которая случилась в день отравления Алексея», стал факт постоянного пребывания рядом с ней Титова.
Состояние Навального ухудшилось 20 августа, когда он летел из Томска в Москву: он потерял сознание, был доставлен в омскую больницу и впал в кому. В Томске оппозиционер жил в гостинице Xander. В номере этого отеля члены ФБК после новостей о госпитализации Навального нашли бутылки с водой, которые были перевезены на исследование в Германию. Впоследствии немецкие специалисты заявили, что они обнаружили на них следы яда из группы «Новичок».
Сам Навальный был доставлен в Германию 22 августа. 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Пока основатель ФБК останется в Германии для продолжения лечения. Россия требует от немецкой стороны выслать результаты обследования оппозиционера для изучения, чтобы в дальнейшем иметь возможность расследовать обстоятельства произошедшего. Пока факт отравления Навального в России не подтвержден, так как врачи Омска не нашли в его анализах следов яда.