Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Титов объяснил нахождение в томском отеле в день госпитализации Навального

Ведомости

Бизнес-омбудсмен Борис Титов 20 августа прибыл в Томск с предвыборной поездкой и поселился в том же отеле, где жил накануне своей госпитализации основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный. Об этом Титов рассказал на своей странице в Instagram.

«Утром Навальный вылетел из Томска, через несколько часов я прилетел туда с предвыборной поездкой. Приезжаю в гостиницу, а там полиция, следственные действия», ‒ написал Титов, пожелав оппозиционеру выздоровления.

Ранее, 24 сентября, глава отдела расследований ФБК Мария Певчих рассказала, что «самой странной и подозрительной вещью, которая случилась в день отравления Алексея», стал факт постоянного пребывания рядом с ней Титова. 

Состояние Навального ухудшилось 20 августа, когда он летел из Томска в Москву: он потерял сознание, был доставлен в омскую больницу и впал в кому. В Томске оппозиционер жил в гостинице Xander. В номере этого отеля члены ФБК после новостей о госпитализации Навального нашли бутылки с водой, которые были перевезены на исследование в Германию. Впоследствии немецкие специалисты заявили, что они обнаружили на них следы яда из группы «Новичок».

Сам Навальный был доставлен в Германию 22 августа. 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Пока основатель ФБК останется в Германии для продолжения лечения. Россия требует от немецкой стороны выслать результаты обследования оппозиционера для изучения, чтобы в дальнейшем иметь возможность расследовать обстоятельства произошедшего. Пока факт отравления Навального в России не подтвержден, так как врачи Омска не нашли в его анализах следов яда.

Ранее по теме: Разработчик «Новичка» заявил о наступлении смерти от яда через 10 минут

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных