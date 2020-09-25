Титов объяснил нахождение в томском отеле в день госпитализации Навального

Состояние Навального ухудшилось 20 августа, когда он летел из Томска в Москву: он потерял сознание, был доставлен в омскую больницу и впал в кому. В Томске оппозиционер жил в гостинице Xander. В номере этого отеля члены ФБК после новостей о госпитализации Навального нашли бутылки с водой, которые были перевезены на исследование в Германию. Впоследствии немецкие специалисты заявили, что они обнаружили на них следы яда из группы «Новичок».