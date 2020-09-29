Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Госдума частично перейдет на «удаленку»

Ведомости

Часть структур Госдумы перейдет на дистанционный режим работы, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он поручил комитетам и фракциям проработать вопрос о том, какое количество сотрудников можно перевести в онлайн-формат, передает «РИА Новости». 

«Меры предосторожности мы будем вводить, в том числе при организации работы, поэтому часть структур Думы уйдут на дистанционную форму работы», — сказал Володин, открывая пленарное заседание. 

23 сентября Володин сообщил, что количество госпитализированных из-за коронавируса депутатов Госдумы выросло до 13 человек. Ранее о переводе почти трети сотрудников мэрии Москвы на дистанционный режим работы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также обратился к руководителям предприятий с просьбой перевести на удаленку как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. 

Президент России Владимир Путин 24 сентября призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, «чтобы властям не пришлось возвращать ограничительные меры». Позже в этот день Собянин рекомендовал руководителям крупных компаний вернуть часть сотрудников на дистанционную работу. 25 сентября он попросил людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома. 

За последние сутки в России выявили коронавирус у 8 232 человек, говорится в сообщении оперативного штаба. Это второй день подряд, когда число заболевших превышает 8 000 человек, последний раз такие показатели были в июле. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 167 805. Умерли за сутки 160 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 545. 

Ранее по теме: Володин заявил о росте случаев госпитализации из-за коронавируса в Госдуме

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных