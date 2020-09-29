Госдума частично перейдет на «удаленку»

За последние сутки в России выявили коронавирус у 8 232 человек, говорится в сообщении оперативного штаба. Это второй день подряд, когда число заболевших превышает 8 000 человек, последний раз такие показатели были в июле. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 167 805. Умерли за сутки 160 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 545.