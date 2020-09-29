Госдума частично перейдет на «удаленку»
Часть структур Госдумы перейдет на дистанционный режим работы, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он поручил комитетам и фракциям проработать вопрос о том, какое количество сотрудников можно перевести в онлайн-формат, передает «РИА Новости».
«Меры предосторожности мы будем вводить, в том числе при организации работы, поэтому часть структур Думы уйдут на дистанционную форму работы», — сказал Володин, открывая пленарное заседание.
23 сентября Володин сообщил, что количество госпитализированных из-за коронавируса депутатов Госдумы выросло до 13 человек. Ранее о переводе почти трети сотрудников мэрии Москвы на дистанционный режим работы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также обратился к руководителям предприятий с просьбой перевести на удаленку как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей.
Президент России Владимир Путин 24 сентября призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, «чтобы властям не пришлось возвращать ограничительные меры». Позже в этот день Собянин рекомендовал руководителям крупных компаний вернуть часть сотрудников на дистанционную работу. 25 сентября он попросил людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома.
За последние сутки в России выявили коронавирус у 8 232 человек, говорится в сообщении оперативного штаба. Это второй день подряд, когда число заболевших превышает 8 000 человек, последний раз такие показатели были в июле. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 167 805. Умерли за сутки 160 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 545.