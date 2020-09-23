Володин заявил о росте случаев госпитализации из-за коронавируса в Госдуме

22 сентября Володин сообщил, что десять депутатов Госдумы находятся в больницах с коронавирусом. 15 сентября он попросил депутатов Валентину Терешкову и Артура Чилингарова перейти на дистанционную работу. Он отметил, что Терешкова и Чилингаров – достояние России, и призвал их беречь себя.