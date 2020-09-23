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Володин заявил о росте случаев госпитализации из-за коронавируса в Госдуме

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Количество госпитализированных из-за коронавируса депутатов Госдумы выросло до 13 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

«Если на вчерашний день 10 депутатов было на больничной койке, сегодня 13 на больничной койке», – сказал спикер Госдумы на пленарном заседании.

22 сентября Володин сообщил, что десять депутатов Госдумы находятся в больницах с коронавирусом. 15 сентября он попросил депутатов Валентину Терешкову и Артура Чилингарова перейти на дистанционную работу. Он отметил, что Терешкова и Чилингаров – достояние России, и призвал их беречь себя.

За прошедшие сутки в России коронавирус обнаружили у 6431 человека, следует из статистики оперативного штаба. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 122 241. Из них 923 699 человек выздоровели, а 19 799 скончались. За последние сутки умерли 150 заразившихся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных