Володин заявил о росте случаев госпитализации из-за коронавируса в Госдуме
Количество госпитализированных из-за коронавируса депутатов Госдумы выросло до 13 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
«Если на вчерашний день 10 депутатов было на больничной койке, сегодня 13 на больничной койке», – сказал спикер Госдумы на пленарном заседании.
За прошедшие сутки в России коронавирус обнаружили у 6431 человека, следует из статистики оперативного штаба. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 122 241. Из них 923 699 человек выздоровели, а 19 799 скончались. За последние сутки умерли 150 заразившихся.