Численность населения России в 2021 году может снизиться на 200 тыс. человек
Численность населения России в 2021 г. сократится примерно на 200 000 человек по сравнению с этим годом и составит 146,5 млн граждан, следует из «Прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета на обозначенный период. Прогноз составлен с учетом реализации в стране мер по поддержке рождаемости.
В 2019 г. количество жителей России составляло 146,8 млн. В Минэкономразвития ожидают, что в 2022 г. численность населения сократится еще на 100 000 — до 146,4 млн. В 2023 г., согласно прогнозу, показатель останется на том же уровне.
В 2020 г. количество граждан старше трудоспособного возраста составит 36,9 млн человек вместо 37,3 млн в прошлом году. В ведомстве прогнозируют дальнейшее снижение численности этой группы населения до 36,5 млн в следующем году и до 36,1 млн к 2022 г. К 2023 г., по оценке Минэкономразвития, в России будет 35,7 млн людей старше трудоспособного возраста. Согласно Росстату, трудоспособными в России в 2019-2020 гг. считались мужчины в возрасте 16-59 лет и женщины 16-54 лет.
При этом ведомство ожидает роста численности населения трудоспособного возраста до 82,3 млн человек в этом году и до 82,6 млн в следующем. В 2019 г. к этой группе относилось 82 млн россиян. В 2022 и 2023 гг. рост продолжится и составит 82,9 и 83,3 млн человек соответственно.
Ранее издание РБК со ссылкой на проект единого правительственного плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 г. и на плановый период до 2030 г. сообщало, что правительство ожидает возвращения демографии страны к росту в 2022 г., но снижения числа жителей в 2020 г. на 158 000 человек — максимальное количество за последние 14 лет. Это связано с пандемией коронавирусной инфекции.
В целом население России сокращается с 2018 г., следует из данных Федеральной службы статистики. Тогда количество жителей уменьшилось на 99 700 человек, а в 2019 г. — на 32 100 человек.