Численность населения России в 2021 году может снизиться на 200 тыс. человек

В 2020 г. количество граждан старше трудоспособного возраста составит 36,9 млн человек вместо 37,3 млн в прошлом году. В ведомстве прогнозируют дальнейшее снижение численности этой группы населения до 36,5 млн в следующем году и до 36,1 млн к 2022 г. К 2023 г., по оценке Минэкономразвития, в России будет 35,7 млн людей старше трудоспособного возраста. Согласно Росстату, трудоспособными в России в 2019-2020 гг. считались мужчины в возрасте 16-59 лет и женщины 16-54 лет.