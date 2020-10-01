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В Москве назвали сроки начала крупных поставок вакцины от коронавируса

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Крупные поставки вакцины от коронавируса в Москву начнутся в ноябре-декабре, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Я надеюсь, что в ноябре — в декабре у нас появятся первые крупные партии вакцины», — сказал Собянин. По его словам, в промышленных масштабах, в объемах миллионов доз, Москву начнут обеспечивать вакциной в конце декабря — начале января. 

Ранее Собянин заявил, что если жители столицы не будут соблюдать правила социального дистанцирования и использовать средства индивидуальной защиты, то властям города придется вводить жесткие ограничения. На данный момент мэрия предписала пожилым москвичам старше 65 лет, лицам с хроническими заболеваниями и беременным женщинам по возможности оставаться дома до 28 октября.

Также с 5 октября школьники отправятся на продленные, двухнедельные каникулы, которые закончатся 18 октября. Кроме того, власти Москвы обязали работодателей отправить не менее 30% сотрудников на удаленку и пригрозили санкциями в случае невыполнения этих требований, не уточнив, каким будет наказание.

Число москвичей, у которых ежедневно выявляют коронавирус, увеличивается. По словам Собянина, вскоре оно достигнет 3000 человек в сутки. По данным оперштаба на 1 октября, за последние 24 часа вирус обнаружили у 2424 жителей столицы. Общее количество заразившихся за все время составило 295025 человек. В целом коронавирус в России был выявлен у 1 185 231 жителя. Общее число смертей составило 20 891, из них в Москве — 5254.

Ранее по теме: Собянин назвал условие введения жестких коронавирусных ограничений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных