В Москве назвали сроки начала крупных поставок вакцины от коронавируса
Крупные поставки вакцины от коронавируса в Москву начнутся в ноябре-декабре, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Я надеюсь, что в ноябре — в декабре у нас появятся первые крупные партии вакцины», — сказал Собянин. По его словам, в промышленных масштабах, в объемах миллионов доз, Москву начнут обеспечивать вакциной в конце декабря — начале января.
Ранее Собянин заявил, что если жители столицы не будут соблюдать правила социального дистанцирования и использовать средства индивидуальной защиты, то властям города придется вводить жесткие ограничения. На данный момент мэрия предписала пожилым москвичам старше 65 лет, лицам с хроническими заболеваниями и беременным женщинам по возможности оставаться дома до 28 октября.
Также с 5 октября школьники отправятся на продленные, двухнедельные каникулы, которые закончатся 18 октября. Кроме того, власти Москвы обязали работодателей отправить не менее 30% сотрудников на удаленку и пригрозили санкциями в случае невыполнения этих требований, не уточнив, каким будет наказание.
Число москвичей, у которых ежедневно выявляют коронавирус, увеличивается. По словам Собянина, вскоре оно достигнет 3000 человек в сутки. По данным оперштаба на 1 октября, за последние 24 часа вирус обнаружили у 2424 жителей столицы. Общее количество заразившихся за все время составило 295025 человек. В целом коронавирус в России был выявлен у 1 185 231 жителя. Общее число смертей составило 20 891, из них в Москве — 5254.