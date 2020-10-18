В России обновили правила получения пенсий
Российские пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают пенсию, теперь смогут оставить неизменной дату начисления выплат, соответствующий приказ Минтруда вступил в силу 18 октября, пишет «Парламентская газета».
Прежде смена банка могла привести к изменению даты получения пенсии, пояснила изданию зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
«Пенсионеры привыкают к той дате, которая им установлена при назначении пенсии. Однако раньше, когда они изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другом — уже 23-го числа», — рассказал она.
Согласно новым правилам, дата поступления выплат зависит от условий, согласованных с пенсионером, а не от банка.
Ранее пресс-служба Минтруда сообщила, что в 2021 г. страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. Средний размер страховой пенсии составит 17 443 руб. Социальные пенсии будут проиндексированы на 2,6%.
30 сентября правительство внесло в Госдуму проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг., в котором предлагается продлить заморозку формирования накопительной части пенсии до конца 2023 года. Предполагается, что это позволит сэкономить бюджету 669,3 млрд рублей.