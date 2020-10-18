Ученые заявили об уязвимости пациентов с почечной недостаточностью при COVID-19
Почечная недостаточность вдвое повышает риск летального исхода при коронавирусе, пришла к выводу группа ученых, опубликовавших результаты своего исследования в журнале Anaesthesia.
Исследователи изучили дела 372 пациентов, поступивших с коронавирусом в отделения интенсивной терапии в период с 10 марта 2020 года по 31 июля 2020 года. У 216 из них была диагностирована почечная недостаточность.
Из них 107 (почти 50%) пациентов скончались, в то время как среди пациентов, у которых не было проблем с почками, смертность составила 21%. Исследователи также отмечают, что риск летального исхода напрямую зависит от степени поражения почек.
Ранее ученые определили, что Люди с первой группой крови менее подвержены риску заражения коронавирусом, а заболевание у них чаще протекает в более легкой форме.