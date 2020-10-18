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Ученые заявили об уязвимости пациентов с почечной недостаточностью при COVID-19

Ведомости

Почечная недостаточность вдвое повышает риск летального исхода при коронавирусе, пришла к выводу группа ученых, опубликовавших результаты своего исследования в журнале Anaesthesia.

Исследователи изучили дела 372 пациентов, поступивших с коронавирусом в отделения интенсивной терапии в период с 10 марта 2020 года по 31 июля 2020 года. У 216 из них была диагностирована почечная недостаточность.

Из них 107 (почти 50%) пациентов скончались, в то время как среди пациентов, у которых не было проблем с почками, смертность составила 21%. Исследователи также отмечают, что риск летального исхода напрямую зависит от степени поражения почек.

Ранее ученые определили, что Люди с первой группой крови менее подвержены риску заражения коронавирусом, а заболевание у них чаще протекает в более легкой форме.

Ранее по теме: Попова назвала причину резкого роста заболеваемости коронавирусом в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных