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В Белоруссии задержали 58 человек за участие в протестах 17 октября

Ведомости

В Белоруссии 17 октября силовики зафиксировали 13 протестных акций, 58 человек были задержаны, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Вчера, 17 октября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 13 очагов социально-политической активности граждан... За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории республики задержано 58 граждан», — рассказал она.

По оценкам МВД, в протестных акциях приняли участие 400 человек, в то время как в мероприятиях «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» приняли участие около 1 700 человек. Самым многочисленным в МВД назвали женский протестный марш в Минске, акция прошла без происшествий. В столице республики также проходило студенческое шествие, 43 участника были задержаны.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о «народном ультиматуме» белорусской власти с требованием ухода Александра Лукашенко с поста главы республики до 25 октября.

По ее словам, у белорусских властей есть 13 дней, чтобы выполнить три основных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, а задержанные за участие в беспорядках должны быть освобождены. В противном случае жители республики мирно выйдут на улицы и начнется национальная забастовка всех предприятий.

Ранее по теме: МВД России объявило в розыск Светлану Тихановскую

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных