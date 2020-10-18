В Белоруссии задержали 58 человек за участие в протестах 17 октября
В Белоруссии 17 октября силовики зафиксировали 13 протестных акций, 58 человек были задержаны, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
«Вчера, 17 октября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 13 очагов социально-политической активности граждан... За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории республики задержано 58 граждан», — рассказал она.
По оценкам МВД, в протестных акциях приняли участие 400 человек, в то время как в мероприятиях «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» приняли участие около 1 700 человек. Самым многочисленным в МВД назвали женский протестный марш в Минске, акция прошла без происшествий. В столице республики также проходило студенческое шествие, 43 участника были задержаны.
Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о «народном ультиматуме» белорусской власти с требованием ухода Александра Лукашенко с поста главы республики до 25 октября.
По ее словам, у белорусских властей есть 13 дней, чтобы выполнить три основных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, а задержанные за участие в беспорядках должны быть освобождены. В противном случае жители республики мирно выйдут на улицы и начнется национальная забастовка всех предприятий.