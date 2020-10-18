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Кравцов исключил возможность введения жестких ограничений в школах

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Власти не рассматривают введение жестких ограничительных мер в российских школах, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

«Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речь не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России», — сказал он.

Министр пояснил, что Москва и регионы продолжают обеспечивать защиту здоровья учащихся на основе рекомендаций и требований медицинских властей. Принимаемые регионами меры зависят от сложившейся в них эпидемиологической обстановки, добавил он.

По оценкам Кравцова, около 0,31% российских школ закрыты на карантин из-за коронавируса, еще 0,22% — из-за ОРВИ и гриппа.

Ранее замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире «Первого канала» заявил, что ситуация с коронавирусом в российских школах управляемая.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в школах города внеочередные каникулы с 5 по 18 октября. Затем главы еще нескольких регионов ввели каникулы для школьников из-за распространения коронавируса. До этого Министерство просвещения сообщало, что не обсуждает перевод школьников на дистанционное обучение.

Ранее по теме: Голикова выступила против введения новых коронавирусных ограничений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных