Кравцов исключил возможность введения жестких ограничений в школах
Власти не рассматривают введение жестких ограничительных мер в российских школах, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС.
«Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речь не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России», — сказал он.
Министр пояснил, что Москва и регионы продолжают обеспечивать защиту здоровья учащихся на основе рекомендаций и требований медицинских властей. Принимаемые регионами меры зависят от сложившейся в них эпидемиологической обстановки, добавил он.
По оценкам Кравцова, около 0,31% российских школ закрыты на карантин из-за коронавируса, еще 0,22% — из-за ОРВИ и гриппа.
Ранее замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире «Первого канала» заявил, что ситуация с коронавирусом в российских школах управляемая.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в школах города внеочередные каникулы с 5 по 18 октября. Затем главы еще нескольких регионов ввели каникулы для школьников из-за распространения коронавируса. До этого Министерство просвещения сообщало, что не обсуждает перевод школьников на дистанционное обучение.