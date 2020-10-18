Кравцов исключил возможность введения жестких ограничений в школах

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в школах города внеочередные каникулы с 5 по 18 октября. Затем главы еще нескольких регионов ввели каникулы для школьников из-за распространения коронавируса. До этого Министерство просвещения сообщало, что не обсуждает перевод школьников на дистанционное обучение.