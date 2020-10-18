В РАН сообщили об исчезновении антител у 20% перенесших коронавирус
Примерно 15-20% людей, перенесших коронавирус, в течение одного-двух месяцев полностью теряют антитела, сообщил академик РАН, эпидемиолог Арег Тотолян в эфире телеканала «Россия 1».
«Примерно 15-20% из числа переболевших теряют антитела... Иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц-два от этих антител не осталось и следа», — заявил он.
Специалист пояснил, что в первую очередь это касается тех пациентов, перенесших инфекцию бессимптомно.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи, она получила название «Спутник V». Сейчас в стране проходят ее пострегистрационные испытания с участием 40 000 добровольцев.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины – «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». 6 октября в России начались ее испытания. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 15 октября уточнила, что вакцина может быть зарегистрирована через месяц. Кроме того, о разработке еще одной вакцины сообщили крымские ученые.