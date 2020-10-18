В Минске начались задержания участников протестного марша
В центре Минска силовики начали задерживать участников протестного марша, сообщает Tut.by.
По информации портала, задержания произошли в начале Партизанского проспекта, по которому начала движение многотысячная колонна протестующих. Позднее протестующие дошли до развернутого оцепления силовиков, где были замечены водометы, после чего демонстранты пошли в обратном направлении.
Как отмечает Tut.by, акции протеста проходят также в Бресте, Гомеле, Витебске и Жабинке.
Очевидцы рассказали «Интерфаксу», что утром силовики стянули бронетехнику к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. У стелы «Минск – город-герой» сосредоточено около сотни военных.
Ранее в МВД республики заявили, что белорусская милиция может применить огнестрельное оружие против протестующих, если они будут угрожать жизни и здоровью сотрудников правоохранительных органов, но сделает это «гуманно».
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным республиканского ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08%, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 10,09%. Последняя уехала в Литву и утверждает, что результаты выборов были «сфальсифицированы».
13 октября Тихановская объявила о «народном ультиматуме» белорусской власти с требованием ухода Александра Лукашенко с поста главы республики до 25 октября.
По ее словам, у белорусских властей есть 13 дней, чтобы выполнить три основных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, а задержанные за участие в беспорядках должны быть освобождены. В противном случае жители республики мирно выйдут на улицы и начнется национальная забастовка всех предприятий.