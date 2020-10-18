Ученые обратили внимание на малоизученный симптом коронавируса
Одним из симптомов коронавируса, о котором у медицинского сообщества очень мало данных, является возникновение необъяснимых проблем со слухом, пишет Express со ссылкой на исследователей из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального ЛОР-госпиталя.
По словам специалистов, шум в ушах, а также частичная или полная потеря слуха наблюдались у пациентов с диагностированным коронавирусом и гриппом, однако этим симптомам не было уделено должное внимание.
Ученые призвали медицинское сообщество продолжить изучение этого вопроса, обратив внимание на то, что проблемы со слухом зачастую требуют оперативного медицинского вмешательства, что может быть затруднено из-за серьезной нагрузки на системы здравоохранения во многих странах из-за пандемии.
Ранее исследователи пришли к выводу, что почечная недостаточность вдвое повышает риск летального исхода при коронавирусе.