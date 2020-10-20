Генпрокуратура утвердила обвинение по еще одному делу экс-главы Коми

По данным следствия, в январе 2013 г. он дал незаконное распоряжение главе Сыктывкара Ивану Поздееву на выгодных условиях предоставить компании «Деловой альянс» находящуюся в муниципальной собственности землю для строительства многоквартирного дома. «В свою очередь, Поздеев, осознавая незаконность распоряжения Гайзера, находясь в зависимом от него положении ввиду занимаемой им должности, с марта 2013 г. по 29 мая 2014 г. неправомерно выделил земельные участки указанному обществу, тем самым превысив свои должностные полномочия», — напомнили в ведомстве. В результате муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму 8,8 млн руб.