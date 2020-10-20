Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Генпрокуратура утвердила обвинение по еще одному делу экс-главы Коми

Ведомости

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по одному из уголовных дел экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, сообщила пресс-служба ведомства.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера», — говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что Гайзер обвиняется в организации превышения должностных полномочий.

По данным следствия, в январе 2013 г. он дал незаконное распоряжение главе Сыктывкара Ивану Поздееву на выгодных условиях предоставить компании «Деловой альянс» находящуюся в муниципальной собственности землю для строительства многоквартирного дома. «В свою очередь, Поздеев, осознавая незаконность распоряжения Гайзера, находясь в зависимом от него положении ввиду занимаемой им должности, с марта 2013 г. по 29 мая 2014 г. неправомерно выделил земельные участки указанному обществу, тем самым превысив свои должностные полномочия», — напомнили в ведомстве. В результате муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму 8,8 млн руб. 

Первоначально Гайзер обвинялся в создании им организационного преступного сообщества, участники которого получали взятки, похищали имущество и деньги и занимались легализацией полученных средств. В июне 2019 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн руб. Суд признал экс-губернатора виновным в мошенничестве, отмывании доходов и получении взятки в особо крупном размере. При этом по статье об организации преступного сообщества Гайзер оправдан в связи с отсутствием состава преступления. 

Позже СК предъявил экс-главе Коми обвинение в превышении должностных полномочий, уголовное дело было выделено в отдельное производство из основного, по которому осуждены Гайзер и его соучастники.

Ранее по теме: СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных