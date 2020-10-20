Генпрокуратура утвердила обвинение по еще одному делу экс-главы Коми
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по одному из уголовных дел экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, сообщила пресс-служба ведомства.
«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера», — говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что Гайзер обвиняется в организации превышения должностных полномочий.
По данным следствия, в январе 2013 г. он дал незаконное распоряжение главе Сыктывкара Ивану Поздееву на выгодных условиях предоставить компании «Деловой альянс» находящуюся в муниципальной собственности землю для строительства многоквартирного дома. «В свою очередь, Поздеев, осознавая незаконность распоряжения Гайзера, находясь в зависимом от него положении ввиду занимаемой им должности, с марта 2013 г. по 29 мая 2014 г. неправомерно выделил земельные участки указанному обществу, тем самым превысив свои должностные полномочия», — напомнили в ведомстве. В результате муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму 8,8 млн руб.
Первоначально Гайзер обвинялся в создании им организационного преступного сообщества, участники которого получали взятки, похищали имущество и деньги и занимались легализацией полученных средств. В июне 2019 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн руб. Суд признал экс-губернатора виновным в мошенничестве, отмывании доходов и получении взятки в особо крупном размере. При этом по статье об организации преступного сообщества Гайзер оправдан в связи с отсутствием состава преступления.
Позже СК предъявил экс-главе Коми обвинение в превышении должностных полномочий, уголовное дело было выделено в отдельное производство из основного, по которому осуждены Гайзер и его соучастники.