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Первые пациенты с COVID-19 поступили в госпитали на ВДНХ и в АТЦ «Москва»

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Во временные госпитали на ВДНХ и в АТЦ «Москва» поступили первые пациенты с коронавирусом, сообщает пресс-служба московского департамента здравоохранения.

«Первые пациенты с COVID-19 поступили во временные госпитали на ВДНХ и в АТЦ «Москва. Пациентам уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

В депздраве отметили, что временные госпитали были полностью подготовлены к работе весной 2020 года и являются полноценными инфекционными клиниками.

Госпиталь на ВДНХ закреплен за городской клинической больницей № 24, в АТЦ «Москва» — за городской клинической больницей им. С.С. Юдина.

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки зафиксировали 4999 заболевших, 1 960 пациентов выздоровели, 49 человек умерли. Всего в столице зарегистрировано 372 628 случаев COVID-19.

В России за сутки выявлено 16 319 новых случаев коронавируса. Это является максимумом с начала пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных