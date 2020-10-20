Первые пациенты с COVID-19 поступили в госпитали на ВДНХ и в АТЦ «Москва»
Во временные госпитали на ВДНХ и в АТЦ «Москва» поступили первые пациенты с коронавирусом, сообщает пресс-служба московского департамента здравоохранения.
«Первые пациенты с COVID-19 поступили во временные госпитали на ВДНХ и в АТЦ «Москва. Пациентам уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
В депздраве отметили, что временные госпитали были полностью подготовлены к работе весной 2020 года и являются полноценными инфекционными клиниками.
Госпиталь на ВДНХ закреплен за городской клинической больницей № 24, в АТЦ «Москва» — за городской клинической больницей им. С.С. Юдина.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки зафиксировали 4999 заболевших, 1 960 пациентов выздоровели, 49 человек умерли. Всего в столице зарегистрировано 372 628 случаев COVID-19.
В России за сутки выявлено 16 319 новых случаев коронавируса. Это является максимумом с начала пандемии.