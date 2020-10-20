УЕФА приостановил проведение матчей в Армении и Азербайджане

Отмечается, что УЕФА внимательно следил за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и ранее уже перенес ряд матчей на нейтральные поля. По мнению Европейского футбольного союза, происходящее в Армении и Азербайджане не позволяет проводить матчи под эгидой УЕФА. Решение исполкома УЕФА не повлияет на текущую подготовку к проведению матчей ЕВРО-2020 в Баку следующим летом, отметили в организации.