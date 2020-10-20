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УЕФА приостановил проведение матчей в Армении и Азербайджане

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Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил приостановить проведение матчей и турниров УЕФА в Армении и Азербайджане из-за вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте организации. 

«В связи с напряженной обстановкой в Нагорном Карабахе исполнительный комитет УЕФА сегодня решил не проводить в Армении и Азербайджане матчи турниров УЕФА среди клубов и сборных до дальнейших распоряжений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что УЕФА внимательно следил за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и ранее уже перенес ряд матчей на нейтральные поля. По мнению Европейского футбольного союза, происходящее в Армении и Азербайджане не позволяет проводить матчи под эгидой УЕФА. Решение исполкома УЕФА не повлияет на текущую подготовку к проведению матчей ЕВРО-2020 в Баку следующим летом, отметили в организации.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных