УЕФА приостановил проведение матчей в Армении и Азербайджане
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил приостановить проведение матчей и турниров УЕФА в Армении и Азербайджане из-за вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте организации.
«В связи с напряженной обстановкой в Нагорном Карабахе исполнительный комитет УЕФА сегодня решил не проводить в Армении и Азербайджане матчи турниров УЕФА среди клубов и сборных до дальнейших распоряжений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что УЕФА внимательно следил за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и ранее уже перенес ряд матчей на нейтральные поля. По мнению Европейского футбольного союза, происходящее в Армении и Азербайджане не позволяет проводить матчи под эгидой УЕФА. Решение исполкома УЕФА не повлияет на текущую подготовку к проведению матчей ЕВРО-2020 в Баку следующим летом, отметили в организации.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой.